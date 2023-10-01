Орлов назвал причины поражения «Зенита» в Оренбурге

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«Какой хороший матч! Заслуженная победа «Оренбурга». Хозяева сыграли прекрасно! Потрясающие скорость, прессинг, физическая готовность. В мотивации, самоотдаче «Оренбург», считаю, превзошел команду Семака.

Защитники «Зенита» просто-напросто спали, когда пропускали все три мяча. Но что бросилось в глаза? Что удивило? Обычно при стандартах у своих ворот есть четкое распределение, кто играет первым по верховому мячу. Это же подробно разбирается на установке. В «Зените» всегда были такие исполнители. Иванович, хорошо это получалось и у Дзюбы. Поэтому странно. что с первых минут не играл Родригао. Конечно, его не хватило. А Эракович и Алип почему-то не пошли на мяч в эпизоде со вторым голом оренбуржцев. Загадка», — сказал Орлов «СЭ».

«Оренбург» прекрасен! Кризис «Зенита»? Ну он же не пять матчей проиграл». Орлов — о поражении питерцев