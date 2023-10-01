Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Орлов назвал причины поражения «Зенита» в Оренбурге

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«Какой хороший матч! Заслуженная победа «Оренбурга». Хозяева сыграли прекрасно! Потрясающие скорость, прессинг, физическая готовность. В мотивации, самоотдаче «Оренбург», считаю, превзошел команду Семака.

Защитники «Зенита» просто-напросто спали, когда пропускали все три мяча. Но что бросилось в глаза? Что удивило? Обычно при стандартах у своих ворот есть четкое распределение, кто играет первым по верховому мячу. Это же подробно разбирается на установке. В «Зените» всегда были такие исполнители. Иванович, хорошо это получалось и у Дзюбы. Поэтому странно. что с первых минут не играл Родригао. Конечно, его не хватило. А Эракович и Алип почему-то не пошли на мяч в эпизоде со вторым голом оренбуржцев. Загадка», — сказал Орлов «СЭ».

«Оренбург» прекрасен! Кризис «Зенита»? Ну он же не пять матчей проиграл». Орлов — о поражении питерцев

ФК Зенит
ФК Оренбург
Геннадий Орлов
2
Обсудить
Читайте также
«Ман Сити» и «МЮ» проиграли, «Реал» разгромил «Жирону»
Хет-трик Рендулича помог «Сочи» победить «Торпедо»
Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США
В конгрессе США обвинили Великобританию в провоцировании мировой войны
Российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
Орлов об Изидоре: «У него пока мало приемчиков, чтобы забивать голы»
Орлов: «Сутормин — не защитник. Круговой все время отдавал пасы чужому»
«Оренбург» прекрасен! Кризис «Зенита»? Ну он же не пять матчей проиграл». Орлов — о поражении питерцев
«Крылья Советов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Гассама считает, что «Балтика» сыграла неплохо против ЦСКА
Гендиректор «Балтики»: «По бюджету наш клуб находится в нижней части таблицы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гассама считает, что «Балтика» сыграла неплохо против ЦСКА

Орлов: «Сутормин — не защитник. Круговой все время отдавал пасы чужому»