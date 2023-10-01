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Сегодня, 09:30

Орлов: «Сутормин — не защитник. Круговой все время отдавал пасы чужому»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов после матча «Оренбург» — «Зенит» (3:1) в интервью «СЭ» объяснил, что не получилось в игре у Даниила Кругового и Алексея Сутормина.

«Понимаю, почему в перерыве Семак заменил Кругового и Сутормина. Круговой активно лез вперед, но куда он отдавал пасы, как он обострял? Все время потери, сплошные передачи в ноги соперникам. Отсюда и невысокий КПД… Да и в обороне он не преуспел. В одном эпизоде проиграл борьбу игроку гостей на линии штрафной. Круговой просто поставил ногу и почему-то упал. Но, во-первых, защитнику ни в коем случае падать нельзя. Во-вторых, если у тебя мяч на ноге, так ты попытайся его откинуть хотя бы в сторону. Но Круговой потерял мяч — пошла голевая атака… Ну не то это качество игры. Увы, не то.

Сутормин по природе своей не защитник. Не хватает навыков. К сожалению, опаздывал за нападающими «Оренбурга». Нет, Сутормину лучше действовать в полузащите. Оборона — не его сильная сторона», — сказал Орлов «СЭ».

«Оренбург» прекрасен! Кризис «Зенита»? Ну он же не пять матчей проиграл». Орлов — о поражении питерцев

Алексей Сутормин
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Оренбург
Геннадий Орлов
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