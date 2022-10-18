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Сегодня, 14:27

Орлов назвал защитника «Спартака» Мевлю слишком мягким в игре

Иван Торопцев
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника «Спартака» Михи Мевли.

«Чернов сильнее Мевли? Мне трудно говорить про уровень Чернова — я его не знаю. Но то, что Мевля не лучший защитник для «Спартака» я сказал в первую же минуту, как услышал об этом трансфере. Он же играл в «Зените», а потом в «Сочи». Я видел его много раз. У него нет стартовой скорости. У него нет ярко выраженных качеств бойца, которыми должен обладать центральный защитник.
Он интеллигентен. В жизни он ходит в очках и похож на кого-то учителя. Интеллигентность — хорошее качество для жизни. Но он такой же мягкий и в игре, к сожалению. А футбол, судя по действиям Соболева, любит наглых. Но в пределах правил», — приводит Sport24 слова Орлова.

Мевля перешел в «Спартак» в начале сентября нынешнего года. 32-летний словенец принял участие в 6 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-18-orlov-mevlya-intelligenten-v-zhizni-khodit-v-ochkakh-i-pokhozh-na-uchitelya-no-on-takoyzhe-myagkiy-v-igre
Миха Мевля
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
2
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