Орлов объяснил, в чем Бабич превосходит Эраковича и Родригао

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал двух сильнейших центральных защитников РПЛ.

— Центр защиты в символической сборной составляют Хуниор Алонсо из «Краснодара» и спартаковец Срджан Бабич. Аргументы? Наверное, никто не будет спорить с тем, что парагваец однозначно усилил южан, придал стройность защитной линии. Он все умеет! По всем компонентам игры центрального защитника южноамериканец выглядит очень прилично. Тот же Кайо, который выпал из обоймы из-за травмы, — быстрый и прыгучий, но опрометчивый, этакий футбольный фантазер. А тут на первый план выходит прагматизм. Однозначно удачное приобретение «Краснодара».

Идем дальше. Бабич. Мне кажется, я тут не буду оригинален. Он сразу же вписался в игру «Спартака». Отличные физические данные. Балканская культура игры, и это, конечно, комплимент. Забил победный гол в матче с «Сочи».

Почему Бабич, а не Родригао или Эракович из «Зенита»? Родригао, на мой взгляд, немного вяловат, ему не хватает агрессии. Вспомните Бранислава Ивановича. Почувствуйте разницу. Реакция на мяч, рывок — все это было на несколько другом уровне. Родригао, безусловно, приносит пользу «Зениту», но...

Эракович еще молод, не всегда стабилен. В матче с «Динамо» он выполнил потрясающую голевую передачу на Кассьерру — «Зенит» счет сравнял. Но что было потом? Непосредственно перед свистком на перерыв серба вывели на убойную ударную позицию. Однако он пробил выше даже не на метр, а на три-четыре... О чем это говорит? Значит, пока Эракович еще не может совладать с эмоциями в самый ответственный момент, — сказал «СЭ» Орлов.

В текущем сезоне РПЛ Бабич провел за «Спартак» 10 матчей и забил 1 гол.