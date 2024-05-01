Орлов: «Спартак» перешел в другую категорию, они в борьбе за медали»

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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Спартака» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.
«У «Спартака» сейчас столько этих эмоций, оттого что они были долго не востребованы. А сейчас у них появился совсем другой дух, они сейчас перешли в другую категорию, они сейчас в борьбе за медали. Это очень хороший для них стимул, но не будем забывать про ту поддержку всенародную, которая есть у «Спартака», это же много значит», — цитирует Орлова «РБ Спорт».
«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.