Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:25

Герелло — о Семаке: «Наш парень, не зазнается»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Народный артист России и болельщик «Зенита» Василий Герелло отреагировал на решение клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.

«Это очень хорошо. Потому что Семак — профессионал с большой буквы. Мы его уважаем. Он настоящий тренер. Вы посмотрите на его рейтинги и сами увидите, что он один из самых талантливых людей. И не зазнается, самое главное. Нормальный, наш парень!» — цитирует Герелло Metaratings.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России, один раз выиграли Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

В текущем сезоне после 26 туров «Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар».

Источник: Metaratings
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Обсудить
Читайте также
Борис Ротенберг рассказал о скандальном матче «Сочи» в Грозном
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
«Мерзкий» Кузя реализовал буллит и попал на «Рейнджерс», а Ничушкин – лучший снайпер плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 1 мая
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Динамо» — «Спартак»: защитник гостей Бабич покинул поле из-за повреждения