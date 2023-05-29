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Орлов: «Не вижу большой пользы от Писарского «Крыльям Советов»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«Насчет Писарского я изначально говорил, что его решение уйти в «Крылья» — ошибка. Бомбардир не может существовать вне команды. В «Оренбурге» все было наиграно, он знал партнеров, и они его чувствовали. В «Крыльях» же абсолютно новая команда, которая его не знает. Но от него ждут, что он будет забивать так же, как когда он был Сычевым. Не вижу от него большой пользы «Крыльям», — приводит Sport24 слова Орлова.

Писарский стал игроком «Крыльев» в январе 2023 года. После перехода в самарский клуб 27-летний форвард провел 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-29-orlov-ot-pisarskogo-zhdut-chto-on-budet-zabivat-takzhe-kak-kogda-byl-sychevym-ne-vizhu-ot-nego-bolshoy-polzy
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
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