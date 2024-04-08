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Сегодня, 10:20

Орлов о дисквалификации Вендела на матч с "Краснодаром": «Непрофессионально! На Ахметова рассчитывать не стоит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела за желтую карточку, полученную в матче 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Вендел получил желтую карточку и теперь пропустит важнейший матч с «Краснодаром». Непрофессионально с его стороны! Зачем так прыгать ногами в соперника в центре поля? Вообще-то за такое штрафуют. На носу же важнейший матч. При этом Нино апеллировал к судье. Зачем? Карточка — очевидная. Я же был на трибуне. Когда болельщики покидали стадион, все только задавались вопросом: а кто же теперь заменит Вендела?

Моя версия? Тренерам виднее. Но если поправится Дуглас Сантос, то его можно использовать в середине поля. Он же играл уже на этой позиции, хорошо получалось. Ахметов? Нет, в него я не особо верю. Увы, не убеждает. На него рассчитывать не стоит. Коваленко больше бегает, но пока молод, сыроват. Есть еще Васильев. Посмотрим. Все решит Семак.

Нас ждет очень важный матч «Краснодар» — «Зенит». Хотя и он окончательно не решит судьбу чемпионства. Останется немало игр. «Быки», конечно, настроятся на питерцев. Но что будет потом? Они все-таки многовато пропускают».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Балтика
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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