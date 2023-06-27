Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:26

Орлов заявил, что у Галактионова нет неприкасаемых игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Комментатор и журналист Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе и главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

«Если Дзюба будет держать себя в спортивной форме, он будет играть так же хорошо. Все зависит лично от него. Играть в футбол он умеет, у него есть навыки. Артем очень сильно помог «Локомотиву». И Галактионов тоже. Чувствуется, что он держит руку на пульсе. У него нет неприкасаемых. Он настоящий тренер, хоть и молодой. Футболисты говорят про его изнурительные тренировки. Так это очень хорошо. У Лобановского были изнурительные тренировки. Хиддинк перед чемпионатом Европы провел сбор, и все плакали от нагрузок. А потом побежали, как кони и выиграли бронзу», — приводит слова Орлова Sport24.

34-летний Дзюба стал футболистом «Локомотива» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ форвард провел за железнодорожников 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-27-orlov-galaktionov-derzhit-ruku-na-pulse-u-nego-net-neprikasayemykh-on-nastoyashchiy-trener-khot-i-molodoy
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
Михаил Галактионов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Равномерная регулярка и перекрестный плей-офф. КХЛ готова к новым экспериментам
Чемпион мира по тяжелой атлетике Владимир Седов покончил с собой
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Марсель» проявляет интерес к Чалову

«Факел» продлил аренду защитника «Ростова» Калинина