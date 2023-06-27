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Сегодня, 17:22

Источник: «Марсель» проявляет интерес к Чалову

Руслан Минаев
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Марсель» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову, сообщает Le Petit OM.

По данным источника, в ближайшее время провансальцы могут сделать армейцам предложение о трансфере игрока.

Ранее турецкое издание Fanatik сообщало, что Чалов согласился перейти в «Галатасарай». Помимо этого, известный инсайдер Фабрицио Романо заявлял об интересе к игроку со стороны «Фенербахче».

25-летний россиянин в прошлом сезоне провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт Чалова с московским клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Федор Чалов
Футбол
ФК Марсель
ФК ЦСКА (Москва)
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