0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:37

Осинькин заявил, что Аргентина умеет готовить универсальных футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от аргентинского новичка команды Бенхамина Гарре.

«Аргентинский футбол умеет готовить очень универсальных футболистов. Гарре — продукт этой системы. Это хороший интересный футболист, который прошел школу «Манчестер Сити». В таких клубах неперспективных футболистов не оставляют на такое длительное время, как пробыл там Гарре. Он провел очень хороший прошлый сезон в «Уракане», был одним из лидеров, поэтому привлек наше внимание. Он в прекрасном возрасте, хочет расти, прогрессировать. Надеемся, мы поможем друг другу», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

29 января самарский клуб объявил о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года. Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

«Крылья Советов» идут на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-argentina-umeet-gotovit-universal-ny-h-futbolistov-garre-produkt-e-toj-sistemy/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джикия оценил форму игроков «Спартака»: «Не пугайтесь»

Соболев: «Пенальти должен был бить Николсон, и он отдал Бальде мяч»