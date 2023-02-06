0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:31

Джикия оценил форму игроков «Спартака»: «Не пугайтесь»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил хорошую форму команды.

— Пугает хорошая форма «Спартака» и результаты на сборе. У вас как по ощущениям?

— Не пугайтесь. Это все, что могу сказать. Про нас могу сказать, что мы проводим очень хорошую работу, которая вот так выливается на поле, что не может не радовать.

— То есть не слишком рано «Спартак» выходит на пик формы?

— У нас через дне недели очень важная игра. Почему рано? 22-го в Черкизово Кубок.

— Но для «Спартака» нехорошая тенденция. Руй Витория и Олег Кононов брали кубки в межсезонье, а потом не получалось в официальных встречах. Обращаете внимание на эту тенденцию?

— Нет, это все в прошлом. Это история. На это никак не смотрим.

— «Краснодар» был неконкурентным или «Спартак» был хорош сегодня?

— У нас была задача — играть от себя. Не хочу комментировать «Краснодар», не знаю, какие у них нагрузки и тренировки. Могу сказать за себя и за свою команду, что мы готовились, разбирали, и это вылилось в 4:0.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Источник: ЦСКА может подписать нападающего сборной Панамы
«Спартак» вновь очень хорош на предсезонном Кубке. Красно-белые уничтожили «Краснодар» в ОАЭ
Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Судьи знают, что они делают, и пусть это останется на их совести»
Соболев: «Пенальти должен был бить Николсон, и он отдал Бальде мяч»
Соболев о задаче во второй половине сезона РПЛ: «На голы и передачи ее нет. Ставлю цель набирать в каждом матче три очка»
Соболев пошутил, что готов играть на позиции вратаря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Зиньковский о конкуренции в «Спартаке»: «Как уместить нас на поле? Это головная боль тренера»

Осинькин заявил, что Аргентина умеет готовить универсальных футболистов