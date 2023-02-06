Джикия оценил форму игроков «Спартака»: «Не пугайтесь»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил хорошую форму команды.

— Пугает хорошая форма «Спартака» и результаты на сборе. У вас как по ощущениям?

— Не пугайтесь. Это все, что могу сказать. Про нас могу сказать, что мы проводим очень хорошую работу, которая вот так выливается на поле, что не может не радовать.

— То есть не слишком рано «Спартак» выходит на пик формы?

— У нас через дне недели очень важная игра. Почему рано? 22-го в Черкизово Кубок.

— Но для «Спартака» нехорошая тенденция. Руй Витория и Олег Кононов брали кубки в межсезонье, а потом не получалось в официальных встречах. Обращаете внимание на эту тенденцию?

— Нет, это все в прошлом. Это история. На это никак не смотрим.

— «Краснодар» был неконкурентным или «Спартак» был хорош сегодня?

— У нас была задача — играть от себя. Не хочу комментировать «Краснодар», не знаю, какие у них нагрузки и тренировки. Могу сказать за себя и за свою команду, что мы готовились, разбирали, и это вылилось в 4:0.