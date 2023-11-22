«Выбивай сам! Только сам!» Отец Акинфеева рассказал, как Игорь тренировал длинный пас

Отец Игоря Акинфеева Владимир в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, как вратарь в детстве тренировал длинный пас.

«Гляжу, подходит защитник, хочет выбить мяч. Ну да, выше Игоря на три головы. Меня всегда возмущало это, даже в профессиональном футболе. Защитнику делать нечего, что ли? Или своих обязанностей нет? Зачем он приходит в штрафную? Ну у него удар есть. А я говорю, что удар должен быть у вратаря. И вот я его наставил на этот удар, да. Он отрабатывал этот удар постоянно. Постоянно. Хотя и на меня обижался иногда, что я за воротами специально стою: «Выбивай сам! Только сам!» Он говорит: «Я до середины не добью». Отвечаю: «Добьешь со временем», — рассказал Владимир Васильевич.

«Спустя годы я понимаю, что это принесло и приносит по сей день плоды, потому что вратарь должен не только ловить, но и хотя бы отдавать пас точно своему игроку. Современный футбол требует этого тоже. Поэтому я и тут отцу благодарен за то, что эти пот и слезы пошли во благо только», — сказал Игорь.

Голевая передача Игоря на Хорхе Карраскаля в матче ЦСКА — «Сочи» была признана лучшим ассистом РПЛ прошлого сезона.

22 ноября на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован второй эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть вторую серию