Суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову» за досрочное расторжение контракта

«Ростов» выступил с заявление по делу с уходом экс-полузащитника команды Матиаса Норманна.

«15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу ФК «Ростов», ФК «Аль-Раед» и игроку Матиасу Норманну. Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов». «Аль-Раед» несет солидарную ответственность за данную выплату», — говорится в заявлении клуба.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним норвежцем.

«Динамо» в начале ноября подало жалобу в ФИФА по делу Норманна.