Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:38

Отец Пруцева рассказал, почему футболист не сыграет в «Кубке PARI Премьер»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, назвал причину, по которой его сын пропустит предсезонный турнир «Кубок PARI Премьер»

«Егор в последнем товарищеском матче на сборах получил небольшое повреждение. Ничего серьезного! Точного медицинского заключения сказать не могу, но это ушиб колена — игрок пропустит две-три недели. Тренерский штаб «Црвены» решили его поберечь, поэтому сын пропустит товарищеский турнир в Санкт-Петербурге», — цитирует Игоря Пруцева Sport24.

Турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие «Зенит», турецкий «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-02-otets-yegora-prutseva-obyasnil-pochemu-syn-ne-sygrayet-na-kubke-pari-premyer
Футбол
ФК Црвена Звезда
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Орлов установил рекорд, русские вратари остались в Нью-Йорке, «Питтсбург» пугает. Итоги открытия рынка НХЛ
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» может подписать игрока «Уфы» Емельянова

Агент Тассано: «Кристиан останется в России, запросы есть»