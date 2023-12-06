Овчинников заявил, что игра вратаря ЦСКА Акинфеева впечатляет

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС, двукратный чемпион России Сергей Овчинников заявил, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает показывать хороший уровень игры.

«Какого бы вратаря отметил за 2023 год? Я не открою Америки, если скажу, что Игорь Акинфеев показывает очень хороший уровень игры. Я не размышляю критериями, является ли он лучшим вратарем за год или за этот сезон. Да, его игра пока впечатляет, мне нравится. Я думаю, что только Игорь может ответить на вопрос, сколько он еще сможет играть на высоком уровне. Нужен ли он сборной? У нас есть тренер национальной команды и сам Игорь, я думаю, что этот вопрос они смогут обсудить при желании», — приводит слова Овчинникова ТАСС.

37-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал кубок, семь — суперкубок страны.