Виталий Шитов заявил, что Джикия любит подкалывать молодых игроков

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов, который в сезоне-2023/24 выступает за «Тюмень» на правах аренды, рассказал о взаимодействии защитника Георгия Джикии с молодыми игроками.

«Джикия больше любит молодых подкалывать разными действиями. Не было такого, чтобы кто-то прям опекал меня, со всеми понемногу общался, каждый по чуть-чуть подбадривал. Удивляет ли меня, что Джикия не попадает в состав? Я сейчас не в команде, поэтому ничего не могу сказать. Возможно, есть какие-то проблемы с тренерским штабом или здоровьем», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Спартак» 9 матчей, не отметившись в них результативными действиями.