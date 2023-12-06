Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:59

Виталий Шитов заявил, что Джикия любит подкалывать молодых игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов, который в сезоне-2023/24 выступает за «Тюмень» на правах аренды, рассказал о взаимодействии защитника Георгия Джикии с молодыми игроками.

«Джикия больше любит молодых подкалывать разными действиями. Не было такого, чтобы кто-то прям опекал меня, со всеми понемногу общался, каждый по чуть-чуть подбадривал. Удивляет ли меня, что Джикия не попадает в состав? Я сейчас не в команде, поэтому ничего не могу сказать. Возможно, есть какие-то проблемы с тренерским штабом или здоровьем», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Спартак» 9 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: Metaratings
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
«Горжусь, что Гретцки критикует парня с ЧТЗ, который бутылки собирал!» Кузнецов — о карьере в НХЛ
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы
Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Овчинников заявил, что игра вратаря ЦСКА Акинфеева впечатляет

Тикнизян: «Уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ»