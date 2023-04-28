КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:10

Овчинников заявил, что у болельщиков «Спартака» мания величия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Волгаря» Валерий Овчинников отметил специфичность болельщиков московского «Спартака».

«У «Спартака» очень специфический зритель. Фанаты оказывают влияние. Таких зрителей больше нигде нет. Вратарь «Краснодара» Сафонов после матча со «Спартаком» пожаловался, что болельщики красно-белых посылали их на три буквы? Вот и ответ. Не хочется их обижать, потому что там не все такие, но нехороших людей там хватает. С чем связано такое поведение болельщиков «Спартака»? Культура. Это же не москвичи, хотя уже и лимиты нет давно. Это уровень культуры болельщиков. Это мания величия болельщиков «Спартака». Только мании величия у них уже нет, а одна мания осталась. Мания к первому месту. Ну, стали один раз чемпионами, и это им запудрило голову», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

В 24 турах РПЛ «Спартак» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/ovchinnikov-u-bolelshikov-spartaka-maniya-velichiya/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
18
33
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Восходящая звезда НБА Эдвардс ранил сотрудницу арены стулом. Удастся ли избежать тюрьмы?
«Зенит» ждет победы «Спартака»: красно-белые могут организовать себе выезд на золотой матч Питера
МТС будет брать дополнительную плату за раздачу мобильного интернета
Путин подписал упрощающий получение гражданства закон
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гурам Аджоев — о будущем Сторожука: «Никто никуда не уходит. Почему задаете такие вопросы?»

Кавазашвили назвал матч «Спартак» — «Ростов» значимым для распределения призовых мест в РПЛ