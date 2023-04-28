Овчинников заявил, что у болельщиков «Спартака» мания величия

Бывший главный тренер «Волгаря» Валерий Овчинников отметил специфичность болельщиков московского «Спартака».

«У «Спартака» очень специфический зритель. Фанаты оказывают влияние. Таких зрителей больше нигде нет. Вратарь «Краснодара» Сафонов после матча со «Спартаком» пожаловался, что болельщики красно-белых посылали их на три буквы? Вот и ответ. Не хочется их обижать, потому что там не все такие, но нехороших людей там хватает. С чем связано такое поведение болельщиков «Спартака»? Культура. Это же не москвичи, хотя уже и лимиты нет давно. Это уровень культуры болельщиков. Это мания величия болельщиков «Спартака». Только мании величия у них уже нет, а одна мания осталась. Мания к первому месту. Ну, стали один раз чемпионами, и это им запудрило голову», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

В 24 турах РПЛ «Спартак» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице.