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Сегодня, 13:56

Озбилиз назвал лучшего армянина в истории российского чемпионата

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Кубани» и «Спартака» Арас Озбилиз рассказал, кого считает лучшим армянским футболистом в истории РПЛ.

«Можно ли считать Сперцяна одним из лучших армян в истории РПЛ? Не люблю сравнивать одних футболистов с другими, но когда играл Юра Мовсисян, то уровень чемпионата России был совершенно другим. Он был нападающим, совершенно другого качества футболист. Мне тяжело их сравнить, но Сперцяну еще только предстоит показать свой класс», — приводит Sport24 слова Озбилиза.

Юра Мовсисян играл за такие российские команды, как «Краснодар» (2011-2012) и «Спартак» (2013-2016). Всего в России он провел 117 матчей, в которых забил 50 голов и сделал 18 результативных передач. В феврале 2021 года Мовсисян объявил о завершении карьеры футболиста.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-08-aras-ozbiliz-nazval-luchshego-armyanina-v-istorii-rpl-eto-ne-eduard-spertsyan
Юра Мовсисян
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