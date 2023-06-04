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Сегодня, 21:39

Озбилиз: «Тяжело выбрать лучшего тренера сезона в РПЛ, но это точно не Семак»

Мария Гусева
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Экс-полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз ответил на вопрос, кто, по его мнению, стал лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Для меня тяжело выбрать лучшего тренера сезона в РПЛ, но это точно не Семак, — цитирует Sport24 Озбилиза. — Да, «Зенит» чемпион, но Валерий Карпин проделал отличную работу в «Ростове». Без трансферов и только с российскими молодыми футболистами он занял с командой четвертое. Это дорогого стоит. Для меня фаворит — Карпин, он лучший тренер этого сезона».

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Источник: Sport24
Валерий Карпин
Сергей Семак
Футбол
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