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Сегодня, 11:32

Панченко считает, что «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор СКА-Ростов Виктор Панченко заявил, что в пятом туре РПЛ «Спартак» не обыграет «Зенит».

«Является ли «Спартак» фаворитом в матче пятого тура с «Зенитом»? А что тут думать, «Зенит» их обыграет и все. В этом сезоне «Спартаку» не стать чемпионом, однозначно. Поэтому красно-белые и «Зенит» не обыграют. Могу даже счет сказать. Я бы поставил на 2:0 в пользу «Зенита», — приводит слова Панченко Legalbet.

«Спартак» не может обыграть «Зенит» с 27 ноября 2017 года — тогда московский клуб выиграл 3:1 в рамках чемпионата России.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Зенит» — на восьмом месте (4 очка), но имеет матч в запасе.

Источник: https://legalbet.ru/news/panchenko-v-etom-godu-spartaku-ne-stat-chempionom/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виктор Панченко
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