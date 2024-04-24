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Сегодня, 20:14

«Локомотив» в концовке вырвал победу над «Пари НН», отыгравшись с 0:2

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Пари НН» - «Локомотив».
Фото ФК «Пари НН»
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«Локомотив» в гостях обыграл «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ — 3:2.

Дубль за нижегородцев оформил Николай Калинский. Полузащитник забил оба мяча с пенальти — на 35-й и 57-й минутах.

На 75-й минуте «Локомотив» сумел отыграть один мяч благодаря голу экс-форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова. На 90+2-й минуте гости сравняли счет, с пенальти отличился Антон Миранчук. Победный мяч на последних секундах забил Александр Сильянов.

«Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

«Локомотив» (41) вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 18:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
2:3
Локомотив

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
41
57
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