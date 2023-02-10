Паршивлюк вспомнил, как в 21 год стал капитаном «Спартака» и в первом же матче вывел команду на игру с «Челси»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как в 21 год по инициативе тогдашнего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина стал капитаном команды — самым молодым в истории клуба.

— Когда Валерий Карпин предложил вам в 21 год быть капитаном «Спартака», ушам своим поверили?

— Я понимал, что выбор был не настолько велик. Это было стечение обстоятельств. Был такой момент, когда уходили заслуженные ветераны и опытные иностранцы. Из тех, кто остался, я был третьим или четвертым по времени пребывания в первой команде «Спартака». Некоторые были старше, но только пришли в команду, и было неправильно давать им повязку, — тот же Андрей Дикань, который капитаном в итоге стал, но позже. Плюс я воспитанник клуба. Капитаном до того был Алекс, но у него начались семейные проблемы. Когда он вернулся, ему и повязку возвратили.

А тогда Валерий Георгиевич — видимо, зная мои человеческие качества — дал повязку мне. До травмы я сыграл с ней три матча — с «Челси», дома со «Спартаком» из Нальчика и в Новосибирске с «Сибирью», где и сломался. На домашний матч с «Челси» я вывел команду на игру. До конца не осознавал реальность происходящего. Мечта, Лига чемпионов. Напротив тебя Джон Терри стоит. А ты с капитанской повязкой монетку с ним разыгрываешь!

— Ошалевшими глазами на него и других небожителей смотрели?

— В подтрибунке пытался не смотреть. Внушал себе, что мы ровня, выходим друг против друга играть и не надо обо всем этом думать. Эшли Коул был одним из моих кумиров, тот же Терри. Петр Чех со своим шлемом. РЕН ТВ, АПЛ, голос Александра Елагина! Все это в голове тогда пронеслось. Но в игре прошло быстро. Причем был такой момент, когда я пробежал почти все поле и пробил по воротам. Быстро вошли в игру, и было уже без разницы — «Челси», не «Челси». Но уровень потом дал о себе знать. Юра Жирков нам тогда красивый гол забил.

Паршивлюк — воспитанник и бывший капитан «Спартака», он забил 3 гола и сделал 16 результативных передач в 173 матчах за красно-белых. Футболист покинул клуб летом 2016 года в статусе свободного агента.