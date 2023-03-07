Каманцев: «Ведем переговоры с некоторыми федерациями, чтобы у наших судей были международные матчи»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о возможной работе российских арбитров на турнирах в Азии и ближнем Востоке.

«Стран, где географически и юридически это возможно, не так много. Например, возникают вопросы с рабочими визами и так далее. У нас не так много возможных матчей, но, надеюсь, в этом году некоторое количество наших арбитров поработают зарубежом. Пока мы их не финализировали — нет четкой договоренности. Но надеемся, что матчи будут. Например, в Абу-Даби или в Саудовской Аравии. Сейчас мы ведем переговоры с некоторыми федерациями в рамках обменов, чтобы у наших судей были международные матчи. Это помогает расти. У нас есть ряд молодых арбитров, для которых это может быть даже важнее, чем для Сергея Карасева. Мы думаем обо всех наших судьях. Но повторюсь, этих матчей физически не так много», — сказал Каманцев «СЭ».

Арбитров из России перестали назначать на международные матчи и игры еврокубков в феврале 2022 года.

Полное интервью с Павлом Каманцевым читайте на сайте «СЭ»