Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Мамаев должен был улететь из Внуково вместе с семьей 10 января в 4:45 утра, но после завершения посадки капитан корабля заявил, что обнаружена техническая неисправность. В итоге всем пассажирам пришлось покинуть борт. Именно в этот бывший футболист заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не отдадут коляску для ребенка.

Сообщается, что Мамаев кричал и ругался матом, а потом ушел с семьей в зал ожидания. Вылет самолета перенесли на 23:30. Предварительно, Мамаевы уехали домой дожидаться своего рейса.

35-летний Мамаев — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка России. В 2023 году он стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае».