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Сегодня, 17:04

Павленко не считает, что последние результаты «Спартака» говорят о кризисе команды

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Павленко оценил выступление красно-белых в весенней части чемпионата России.

«Почему «Спартак» осенний и весенний — разные? Понимания нет. Невозможно описать в двух словах это, так как это будет некорректно. Потому что надо находиться в коллективе, следить, видеть и, возможно, посещать тренировки. Много нюансов. На все это может ответить главный тренер. Это точно не кризис. Были травмы и дисквалификации. Да, команда не борется за чемпионство на данном этапе, но она все равно находится высоко — в топе. Просто есть ожидания болельщиков — они приучены к тому, что «Спартак» — это всегда первое место. Это нормально. Нужно к этому стремиться», — приводит «Чемпионат» слова Павленко.

На данный момент «Спартак» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 49 очков. 7 мая красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5092651-aleksandr-pavlenko-spartak-ne-boretsya-za-chempionstvo-rpl-no-u-komandy-tochno-ne-krizis.html
Александр Павленко
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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