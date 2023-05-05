Павленко не считает, что последние результаты «Спартака» говорят о кризисе команды

Бывший нападающий «Спартака» Александр Павленко оценил выступление красно-белых в весенней части чемпионата России.

«Почему «Спартак» осенний и весенний — разные? Понимания нет. Невозможно описать в двух словах это, так как это будет некорректно. Потому что надо находиться в коллективе, следить, видеть и, возможно, посещать тренировки. Много нюансов. На все это может ответить главный тренер. Это точно не кризис. Были травмы и дисквалификации. Да, команда не борется за чемпионство на данном этапе, но она все равно находится высоко — в топе. Просто есть ожидания болельщиков — они приучены к тому, что «Спартак» — это всегда первое место. Это нормально. Нужно к этому стремиться», — приводит «Чемпионат» слова Павленко.

На данный момент «Спартак» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 49 очков. 7 мая красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом».