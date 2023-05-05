Булыкин считает, что Сильянов может пригодиться «Локомотиву»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» поделился мнением о возвращении защитника «Ростова» Александра Сильянова в «Локомотив».

«Я думаю, учитывая его сезон, его посмотрят на сборах. У него российский паспорт, я думаю, на него безусловно обратят внимание. Получится у него или нет — это покажут предсезонные сборы. Пара-тройка трансферов будет у «Локомотива» точно. Надо посмотреть, вольется в коллектив или нет, а потом решать — отдавать ли его в аренду. Он может и пригодиться «Локомотиву», потому что клуб ставит перед собой очень серьезные задачи», — сказал Булыкин «СЭ».

За «Ростов» 22-летний Сильянов выступает на правах аренды с января 2022 года. В текущем сезоне игрок провел 32 матча в составе южан во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.