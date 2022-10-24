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Сегодня, 13:47

Павлюченко: «Когда назначили Абаскаля, то все говорили, что это неправильно. Сейчас другая картина»

Павлюченко поделился мнением о работе Абаскаля в «Спартаке»
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды.

«Когда Абаскаля назначили главным тренером, то все говорили, что это неправильно. Дали время — теперь говорят, что все правильно. И сейчас уже другая картина. На данный момент середина чемпионата. Выводы нужно делать в конце. Но на сегодняшний день можно сказать, что как минимум с выбором тренера не ошиблись, потому что есть результат. И если команда продолжит в том же темпе, то уже можно говорить о чем-то серьезном», — сказал Павлюченко «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 14 матчах.

Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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