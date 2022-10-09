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Сегодня, 09:42

Павлюченко считает «Спартак» фаворитом в матче против «Крыльев Советов»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».
«Матч будет тяжелым. Сейчас со всеми тяжело играть. «Спартак» дома точно будет фаворитом. При определенном настрое никаких проблем не должно быть. «Спартак» выглядит хорошо: много забивает, много атакует, игроки группы атаки в форме. Думаю, что команда два-три гола забьет «Крыльям». Должны уверенно обыгрывать «Крылья Советов», хотя клуб из Самары достаточно крепкий соперник», — сказал Павлюченко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября, начало — в 14.00.
Москвичи после 11 туров занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка, самарцы (11 очков) идут на 11-й строчке.

Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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