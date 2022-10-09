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Сегодня, 09:27

Гендиректор «Сочи» Рубашко остался доволен реализацией голевых моментов команды в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что игроки клуба показали хорошую реализацию голевых моментов в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Бывает так, что игра идет без моментов, а потом реализуют один, и уже тяжело отыграться. Хорошо, что с реализацией было получше, хотя достаточно много моментов имел Владислав. Но хорошо, что он забил», — приводит ТАСС слова Рубашко.

Также он прокомментировал информацию об уходе главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«В футболе такие вещи происходят, поэтому здесь советовать не буду, не мне решать однозначно. Это другая команда, другая семья. Мы же не знаем, кто там виноват, концентрируемся на своей команде, а другие клубы решают свои задачи. Это же и касается перестановок в руководстве и спортивном департаменте», — добавил гендиректор «Сочи».

«Сочи» одержал разгромную победу над «Локомотивом» в матче, который состоялся 8 октября (4:0). Набрав 20 очков, сочинский клуб расположился на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» занимает 14-е место (9 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/15998697
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