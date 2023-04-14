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Сегодня, 20:58

Павлюченко высказался о результатах «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о результатах «Спартака».

«Наверное, борьба за чемпионство завершена. У «Зенита» слишком большой отрыв и слишком много мастерства, чтобы его растерять. «Спартак» отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон. Место в топ-3 — нормальный результат для красно-белых. Выше головы не прыгнешь», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ после 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 54 очка. На второй строчке расположился «Ростов», у которого 45 очков. «Спартак» с 42 очками занимает третье место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-mesto-v-top-3-normal-ny-j-rezul-tat-dlya-spartaka-vy-she-golovy-ne-pry-gnesh/
Роман Павлюченко
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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