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Сегодня, 16:31

Первак оценил возможное возвращение Карпина в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал, может ли главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вернуться в московский клуб.

— Вроде как Карпин все-таки нашел свое место, где ему очень нравится. Но вдруг с ним втихаря кто-то ведет переговоры из «Спартака», а «Ростов» поэтому плохо играет. Может, Карпин волнуется и не может собраться. Но на самом деле нюансы и результаты исходят не только от тренера.

Не поддерживаю Федуна, который говорит, что тренер — 10 процентов успехов. Я думаю, что тренер — больше 50 процентов. Но есть и другие должности и люди, которые должны ему помогать, — отметил Первак «Спорту День за Днем».

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля набрали 1 очко в 3 последних матчах РПЛ. «Спартак» идет на 7-м месте в турнирной таблице.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pervak-otsenil-vozmozhnyy-prikhod-karpina-v-spartak
Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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Урал – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Кр. Советов – Факел
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
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Оренбург – Сочи
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3.09 15:15
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