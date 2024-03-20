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20 марта, 14:15

Первак: «В «Спартаке» все отдано на откуп Жданову»

Александр Кружков
Обозреватель
«Лукойл Арена».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак в интервью «СЭ» высказал мнение о членах совета директоров «Спартака».

— Правда, что сегодня в «Спартаке» последнее слово не за Олегом Малышевым, генеральным директором, а за Александром Матыцыным и Павлом Ждановым?

— Как я слышал, все отдано на откуп Жданову. В «Лукойле» он занимает должность заместителя Матыцына, отвечает за финансовый блок. С Павлом я не знаком. В отличие от Александра, который еще при мне входил в спартаковский совет директоров.

Человек прямой, конкретный, с ним можно было решить любой вопрос. К тому же тогда он нередко заглядывал на стадион. В этом году прилетал на турнир в Абу-Даби, но в Москве на футболе я Матыцына давно не видел. Думаю, ему просто некогда. Все-таки первый вице-президент «Лукойла», там гигантский объем работы.

А «Спартак» требует полного погружения, круглосуточного. Есть у Матыцына и Жданова на это время? Не уверен. Отсюда и проблемы.

Леонид Федун. Юрий Первак: «Без Федуна в «Спартаке» стало хуже»

ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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