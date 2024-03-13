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13 марта, 17:57

Ловчев — об отставке Ивича: «Может, кто бы подсказал, что тренеру нужно дать время, объяснил случайность результатов»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«У всех команд так. Идут на первом месте, выиграл — проиграл, а потом бац и все. И так в «Спартаке», так было в ЦСКА — в клубах сейчас определяют работу тренера. Кто платит, тот и заказывает музыку. А как по-другому то? Мне хотелось, чтобы специалисты разбирались в том, что делают. Может, кто дал бы совет и подсказал дать время, объяснил случайность результатов. А сейчас — выиграл, проиграл и отставка», — сказал Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Передерием.

 
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Ловчев также поддержал Александра Мостового, который критиковал российские клубы за приглашение малоизвестных иностранных тренеров. 

«Например, в «Спартак» привезли Абаскаля. Саша Мостовой сразу говорил, что не знает Абаскаля, не понимает его, как тренера. И все на него обозлились. А Мостовой говорит нормальные вещи! Вот и Ивича я не знал. Если бы приехал в РПЛ Анчелотти или Гвардиола — я бы сказал, хороший тренер, вот он сделает команду. А так мы не знаем даже, что за тренеров привозят», — добавил Ловчев. 

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

12 марта «быки» уступили «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Евгений Ловчев
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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