Первак считает, что Бакаеву нужно уйти из «Зенита» в другой клуб

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал, что вингеру «Зенита» Зелимхану Бакаеву нужно уйти в другую команду.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболист улетел в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

«Бакаеву подойдет любой клуб, где дадут игровое время. Для него это самый главный шаг вперед. Тут уже неважно, клуб Российской премьер-лиги или другая страна. Ему в таком возрасте опасно сидеть на лавке. Ждать до зимы нельзя, будет большой простой», — цитирует Первака Legalbet.