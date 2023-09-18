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Сегодня, 14:31

Первак считает, что Бакаеву нужно уйти из «Зенита» в другой клуб

Виктория Кравченко
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал, что вингеру «Зенита» Зелимхану Бакаеву нужно уйти в другую команду.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболист улетел в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

«Бакаеву подойдет любой клуб, где дадут игровое время. Для него это самый главный шаг вперед. Тут уже неважно, клуб Российской премьер-лиги или другая страна. Ему в таком возрасте опасно сидеть на лавке. Ждать до зимы нельзя, будет большой простой», — цитирует Первака Legalbet.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, но не смог закрепиться в основном составе команды. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ, отличившись 1 голевой передачей.

Источник: https://legalbet.ru/news/pervak-ob-uhode-bakaeva-iz-zenita-emu-podojdyot-lyuboj/
Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
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 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
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Спартак – Динамо
 - : -
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 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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