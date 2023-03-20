Первый тренер Чалова: «Карпин может вызвать Федора в сборную. В матче с «Зенитом» он сделал целую историю»

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Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, отреагировал на победный гол футболиста в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).
«Была отличная игра между ЦСКА и «Зенитом»! В первом тайме питерский клуб вообще ничего не смог сделать. Не поверю, что «Зенит» не хотел победу, но команда Федотова очень хорошо выглядела. Армейцы не давали бразильцам разворачиваться и показывать свою технику. Гол Федора мне вдвойне приятен. Сделал целую историю! Он и отыграл хорошо. Обычно за двадцать минут Чалова заменяют, а в этой встрече он продержался всю игру», — приводит Sport24 слова Коваля.
Также он высказался о шансах Чалова оказаться в сборной России.
«Мне кажется, Карпин может вызвать Федора. Головин и Миранчук уже не приедут. Думаю, есть шансы попасть все-таки в сборную. Если не получится, то в следующий раз. Он же не старый, ха-ха», — добавил тренер.
Всего в текущем сезоне РПЛ 24-летний Чалов забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.
ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.