Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:21

Первый тренер Дзюбы: «История с дракой Артема и Пиняева — клоунада какая-то»

Первый тренер Дзюбы считает клаунадой историю с дракой Артема и Пиняева
Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Telegram Дзен

Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков поделился мнением о возможном конфликте форварда с Сергеем Пиняевым.

«История с Пиняевым выдуманная и неожиданная — клоунада какая-то. Не могу представить, что он мог подраться с подростком. У Артема есть дети, да и Сережа еще сам подросток, 2004 года рождения», — приводит слова тренера Sport24.

По словам Шуплякова, на этой истории хотели просто сделать рекламу.

«Дзюба — популярный, харизматичный, может поджечь и поджигает, он своими габаритами может кого-то толкнуть, но только на поле. У него такой стиль, об этом все знают. Не думаю, что это грязная история», — сказал Шупляков.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний форвард провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Читайте также
Кордоба обезумел, «Краснодар» «поплыл». Найдет ли Ивич способ справиться с кризисом?
Капризов вновь встречается с дочкой Маликова?
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Булатов — о поражении «Краснодара»: «Сборники матч провалили. А после финального свистка еще и безбашенный Кордоба подставил клуб»

Булатов — о словах Галактионова: «Материться в прямом эфире недопустимо»