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Сегодня, 15:15

Булатов — о поражении «Краснодара»: «Сборники матч провалили. А после финального свистка еще и безбашенный Кордоба подставил клуб»

Александр Кружков
Обозреватель
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов в интервью «СЭ» высказал мнение о матче «Урал» — «Краснодар» (3:1) в 16-м туре РПЛ.

— «Урал» подарил главную сенсацию тура, одолев дома «Краснодар. Команда Гончаренко не побеждала в чемпионате с 19 августа. Ребята понимали — отступать уже некуда. И выдали очень хороший матч. Играли организованно, дисциплинированно. Хоть и пропустили первыми, не развалились. Наоборот, продолжали гнуть свою линию, были единым коллективом с первой до последней минуты. А во втором тайме еще и прибавили.

— В чем?

— В движении, агрессии. Стало больше конкретики у чужих ворот. Ну и конечно, здорово проявил себя Аюпов, отдавший три голевые. Его разрезающий пас в касание на ход Егорычеву — высший пилотаж!

Я похвалил «Урал», но надо признать, что и «Краснодар» каких-то сверхзадач перед ним не поставил. Гости играли медленно, я бы даже сказал — инертно. Всего один удар в створ! Ни эмоций, ни движения, ни куража. Выглядели на удивление разбалансированно. Полагаю, это связано с тем, что многие футболисты «Краснодара» уезжали в национальные сборные и вернулись в последний момент. Правда, тут уже возникает вопрос к Ивичу.

— Какой?

— Он ведь понимал, с какими трудностями столкнется, но все равно выпустил сборников в старте. Возможно, стоило действовать гибче, кого-то придержать на второй тайм — как Личка Карраскаля. И с первых минут довериться ребятам, не выпадавшим из подготовительного микроцикла.

— Интересная мысль.

— В итоге важнейший матч сборники провалили. А после финального свистка еще и безбашенный Кордоба подставил клуб, на ровном месте заработав красную карточку за неприличный жест в адрес судьи. Глупейшее удаление! Ситуация для «Краснодара» вдвойне неприятная, поскольку колумбийцу нет равноценной замены в центре нападения.

Джон Кордоба и&nbsp;Ибраима Сиссе. «В чемпионской гонке интрига умерла». Булатов — об удалении Кордобы, срыве Галактионова и «Спартаке»

Иван Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
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