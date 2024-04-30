Первый тренер Файзуллаева поделился мнением о поездке игрока ЦСКА на Олимпиаду-2024

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, предположил, как скажется на армейцах отсутствие игрока на старте нового сезона из-за его участия в матчах Олимпийской сборной.

«Конечно, для команды это большой минус, но раз ЦСКА согласилось его отпустить, думаю, они отпускают его потому, что это пойдет на пользу игроку. За это им огромное спасибо. В ЦСКА не слабый подбор игроков, может быть замена и сыграет свою роль. Надеюсь, что даже если армейцы никого не докупят на эту позицию, то все равно справятся и без него. Верю, что главный тренер с таким опытом найдет выход из ситуации. Потому что сейчас, откровенно говоря, я стал болельщиком ЦСКА», — цитирует Ана Metaratings.ru.

29 апреля сборная Узбекистана обыграла команду Индонезии (2:0) в полуфинале Кубка Азии среди игроков не старше 23 лет и отобралась на Олимпиаду в Париже. Олимпийский футбольный турнир будет проходить с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.