Первый тренер игрока ЦСКА Файзуллаева рассказал, как развивал его индивидуальные качества

Первый тренер полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева Дмитрий Ан рассказал, как развивал индивидуальные качества игрока. В августе 2023 года футболист перешел в ЦСКА из «Пахтакора».

«Он у меня с семи лет. В детском футболе у нас задача привить любовь к футболу. Сразу таланты никто не ищет. У нас тогда был большой поток и уже со временем мы отбирали наиболее одарённых детишек. У нас было много упражнений, связанных с командными играми, например, двусторонка три на три. Аббос отличался тем, что он всегда находился там, где нужно. Он выбирал ту позицию, где ему нужно быть, чтобы обострить», — цитирует Ана Metaratings.ru.

Файзуллаев провел за ЦСКА шесть матчей, отметившись голом и результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2026 года.