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Сегодня, 12:49

Первый тренер игрока ЦСКА Файзуллаева рассказал, как развивал его индивидуальные качества

Виктория Кравченко
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Первый тренер полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева Дмитрий Ан рассказал, как развивал индивидуальные качества игрока. В августе 2023 года футболист перешел в ЦСКА из «Пахтакора».

«Он у меня с семи лет. В детском футболе у нас задача привить любовь к футболу. Сразу таланты никто не ищет. У нас тогда был большой поток и уже со временем мы отбирали наиболее одарённых детишек. У нас было много упражнений, связанных с командными играми, например, двусторонка три на три. Аббос отличался тем, что он всегда находился там, где нужно. Он выбирал ту позицию, где ему нужно быть, чтобы обострить», — цитирует Ана Metaratings.ru.

Файзуллаев провел за ЦСКА шесть матчей, отметившись голом и результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/pervyi-trener-igroka-cska-faizullaeva-rasskazal-v-chyom-futbolistu-nuzhno-pribavit-288507/
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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