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Судейство

Сегодня, 12:48

«Урал» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча РПЛ с «Краснодаром»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Урал» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Клуб попросил рассмотреть эпизод с взятием ворот на 73-й минуте, а также неназначенный на 95-й минуте пенальти за игру рукой.

Эпизод с&nbsp;Кевином Ленини. «Краснодар» — «Урал»: ассистент зафиксировал офсайд у Ленини — почему же засчитан его гол?

«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает восьмое место, набрав 14 очков в 9 матчах. У клуба 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Команда Виктора Гончаренко следующий матч проведет 29 сентября против «Ростова». Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

РПЛ
РФС
ФК Краснодар
ФК Урал
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