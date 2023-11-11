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Сегодня, 13:57

Петраков рассказал, как Слуцкий сменил его в 2005 году на посту главного тренера «Москвы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер омского «Иртыша» Валерий Петраков рассказал, как Леонид Слуцкий сменил его в 2005 году на посту главного тренера «Москвы».

«Был ли у меня конфликт со Слуцким? Ну, какой конфликт... Белоус меня снял с должности и Слуцкого поставил. Потому что все футбольные тренеры так на работу не устраиваются — на живое место не идут. Нормальные тренеры так не делают. А он — пришел. Мы с ним после этого не общались», — приводит слова Петракова «РБ Спорт».

«Москва» стала первым клубом, который Леонид Слуцкий возглавил в РПЛ. В этой команде он проработал до 2007 года. Позже специалист возглавлял «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, английский «Халл Сити», голландский «Витесс» и «Рубин».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-petrakov-tak-kak-slutskij-trenery-na-rabotu-ne-ustraivayutsya/
Футбол
РПЛ
ФК Москва
Валерий Петраков
Леонид Слуцкий
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