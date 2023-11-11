Федотов: «По такому полю в Воронеже нужны более легковесные игроки, чтобы глубоко не проваливались»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Факела».

— Появились в старте Чалов и Давила, — сказал Федотов в интервью телеканалу «Матч Премьер». — Думаю, по этому полю нужны более легковесные игроки, чтобы глубоко не проваливались. Так что все нормально.

— Как вам поле в Воронеже?

— Поле для всех одинаковое, сырое, мягкое. Дополнительные трудности для обеих команд, но это футбол, матч пройдет при любой погоде. Никаких отговорок, выходим и играем.

— ЦСКА в этом сезоне уже провел две встречи с «Факелом» в Кубке России. Это помогает подготовке перед игрой?

— Конечно, мы лучше узнаем друг друга, приходится тщательнее искать мелочи, на чем можно сыграть. Но каждый матч — это новый вызов.

Матч пройдет в Воронеже и начнется в 14:00 мск.