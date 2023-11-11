Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:55

Федотов: «По такому полю в Воронеже нужны более легковесные игроки, чтобы глубоко не проваливались»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Факела».

— Появились в старте Чалов и Давила, — сказал Федотов в интервью телеканалу «Матч Премьер». — Думаю, по этому полю нужны более легковесные игроки, чтобы глубоко не проваливались. Так что все нормально.

— Как вам поле в Воронеже?

— Поле для всех одинаковое, сырое, мягкое. Дополнительные трудности для обеих команд, но это футбол, матч пройдет при любой погоде. Никаких отговорок, выходим и играем.

— ЦСКА в этом сезоне уже провел две встречи с «Факелом» в Кубке России. Это помогает подготовке перед игрой?

— Конечно, мы лучше узнаем друг друга, приходится тщательнее искать мелочи, на чем можно сыграть. Но каждый матч — это новый вызов.

Матч пройдет в Воронеже и начнется в 14:00 мск.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ
Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Обедзинский оценил чемпионские перспективы «Краснодара»
«Крылья Советов» — «Урал»: Помазун отбил пенальти Констанцы
«Крылья Советов» — «Урал»: Гарре открыл счет с пенальти
«Факел» — ЦСКА: Давила открыл счет ударом в девятку
Биджиев считает, что «Зенит» обыграет «Краснодар» за счет опыта
«Факел» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Урал». Онлайн-трансляция матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеев: «Когда Марио поправится, будет играть он, а не Мантуан»

Петраков рассказал, как Слуцкий сменил его в 2005 году на посту главного тренера «Москвы»