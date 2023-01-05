Петреску: «Возвращение в РПЛ? Пока не стоит говорить об этом. Я счастлив в Румынии»

Бывший тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску заявил, что пока не думает о возвращении в чемпионат России.

«Возвращение в РПЛ? Пока об этом говорить не стоит. У меня еще 1,5 года по контракту, а владелец «ЧФР Клуж» настроен дать мне поработать еще пять лет в клубе. К сожалению, мне будет тяжело покинуть нынешнее место работы и возглавить команду из РПЛ. С ЧФР мы чемпионы последние пять лет и хорошо играем в Европе. Сейчас я счастлив в Румынии», — приводит Sport24 слова Петреску.

55-летний Петреску возглавляет «Клуж» с августа 2021 года. Команда занимает второе место в чемпионате Румынии с 44 очками в 21 матче, уступая 1 очко лидирующему «Фарулу».