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Сегодня, 17:31

Петрушин считает, что увольнение Гогниева из «Химок» будет смешным

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Алексей Петрушин ответил на вопрос, может ли подмосковный клуб уволить Спартака Гогниева из-за его поведения в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).

«Учитывая, как он себя вел на этой игре, я допускаю такой вариант. Но есть одно «но». «Химки» окажутся в не очень хорошей ситуации. За первый круг команда может поменять трех тренеров. Я не помню такого ни в российском, ни в советском футболе. Это будет просто смешно», — цитирует «РБ Спорт» Петрушина.

Также он поделился мнением, нужно ли «Химкам» приглашать Сергея Юрана на должность главного тренера команды.

«Юран не пойдет. Все-таки он человек достаточно гордый и самолюбивый. В одну и ту же реку дважды не входят, а трижды — тем более», — добавил специалист.

Напомним, что Гогниева удалили после завершения первого тайма матча. Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.

После 15 туров «Химки» набрали 9 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-himok-dopuskayu-uvol-nenie-gognieva-no-e-to-budet-prosto-smeshno/
Спартак Гогниев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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