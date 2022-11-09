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Сегодня, 12:15

Петржела — о легионерах в «Зените»: «Их очень много. Я против! Должны играть русские»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре легионеров за команду из Санкт-Петербурга.

«Во многих командах легионеры не играют. Только «Зените» иностранцев очень много. Я против этого! В российских командах должны играть русские ребята», — сказал Петржела «СЭ».

В данный момент в составе «Зенита» находятся 10 легионеров: вратарь Иван, защитники Дуглас Сантос, Родригао (все трое — Бразилия) и Деян Ловрен (Хорватия), полузащитники Вендел, Клаудиньо (оба — Бразилия) и Вильмар Барриос (Колумбия), а также нападающие Малком, Густаво Мантуан (оба — Бразилия) и Матео Кассьерра (Колумбия).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками в 16 матчах.

Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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