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Сегодня, 19:31

Пименов: «Динамо» просто повезло, что удалили игрока «Химок» и назначили пенальти на Тюкавине»

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Бывший игрок «Динамо» Руслан Пименов отреагировал на победу бело-голубых над «Химками» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ. Единственный гол с пенальти в добавленное время забил Федор Смолов.

«Динамо», к моему сожалению, не подготовилось полностью к весенней части чемпионата, — приводит Metaratings.ru слова Пименова. — Провал в предсезонных сборах. Физика очень слабая, поэтому результаты для меня неудивительны. С «Химками» просто повезло, что удалили игрока «Химок» и назначили пенальти на Тюкавине. Судья был прав во всех спорных моментах. Скорее всего, Йокановича уберут из-за средних результатов в год столетия клуба».

«Динамо» (42 очка) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: metaratings.ru
Руслан Пименов
ФК Динамо (Москва)
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