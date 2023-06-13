Пименов: «Личка — оптимальный вариант для «Динамо». Он провел уже не первый сезон на высоком уровне»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Личка уже не первый сезон провел на высоком уровне. Команда у него играющая. Он раскрывает лучшие качества своих футболистов. Думаю, что для «Динамо» это оптимальный вариант. Приглашение Лички объяснимо. А дальше мы посмотрим, сможет ли «Динамо» выполнить серьезные задачи. Потому что «Динамо», при всем уважении к «Оренбургу», более статусный клуб. Хоть и «Оренбург» закончил сезон выше», — сказал Пименов «СЭ».

Во вторник, 13 июня, ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Марцела Лички в московский клуб. При этом в уральском клубе данную информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками в 30 матчах. 45-летний чех возглавляет оренбуржцев с августа 2020 года.