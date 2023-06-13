Сайманов заявил, что трансферы легионеров в «Ростов» этим летом не исключены

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов рассказал, что команду летом могут пополнить иностранные футболисты.

— «Ростов» продолжит гнуть линию с исключительно россиянами в составе или возможны трансферы легионеров?

— Конечно, возможны. Но многое зависит от того, какие игроки, и от финансовых возможностей. Но трансферы легионеров не исключены, — цитирует Сайманова Sport24.

«Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Южане набрали 53 очка в 30 матчах.