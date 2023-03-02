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Сегодня, 10:12

Писарский заявил, что у футболистов заслуженные зарплаты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о зарплатах российских футболистов.

«Прописаны ли в моем контракте отступные для «Зенита»? Я не могу об этом говорить, это же информация контракта. Люди, которые говорят, что у нас, футболистов, неадекватные зарплаты, не берут во внимание, что мы тренируемся и получаем большие нагрузки. Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их — все эти вещи они не учитывают. Правильно же? Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату — они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги. Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные», — приводит слова Писарского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Владимир Писаркий забил 14 мячей в 15 матчах, а также отдал две голевые передачи. Портал Transferamakt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-pisarskij-u-nas-zasluzhenny-e-zarplaty-pust-te-kto-tak-ne-schitaet-poprobuyut-vy-polnit-nashi-nagruzki/
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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